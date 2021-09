Un article publié, mercredi 22 septembre, dans Le Canard Enchaîné évoque les différents privilèges dont bénéficie Arthur Anane, le patron d’Equalis, association d’aide aux réfugiés et sans-abri.

Equalis est une association française du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) née en mai 2020. Association Loi de 1901, Equalis propose un accueil et un accompagnement global aux personnes en situation d’exclusion ou de précarité : accès aux droits, logement, insertion professionnelle, soin, soutien psychologique ou matériel, culture et loisirs1.

⚡🇫🇷INFO -La précarité [des autres] ça rapporte énormément ! 11.400 € net par mois, Audi Q7 de fonction… : Le Canard révèle le confortable train de vie d’Arthur Anane, patron d’#Equalis, association d’aide aux réfugiés & aux sans abris, financée sur fonds publics. (en kiosque) — Brèves de presse (@Brevesdepresse) September 22, 2021

En 2021, l’association compte environ 900 salariés, et accompagne dans 70 établissements un peu plus de 11 000 personnes dans 9 départements, principalement en Ile-de-France, mais également dans l’Oise et le Loiret. Equalis présente en 2021 un budget consolidé de 83 millions d’euros.