12 hommes d’affaires russes morts dans des circonstances étranges depuis le début de la guerre

Dirigeants de géants pétroliers et gaziers, proches du président Vladimir Poutine, milliardaires qui auraient formulé des critiques sur le conflit en Ukraine… Depuis le début de cette guerre, en février, une dizaine d’hommes d’affaires russes ont perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Le dernier en date est Pavel Antov, député d’un parlement régional en Russie. Son corps a été découvert devant l’hôtel où il passait ses vacances en Inde, a déclaré la police locale mardi 27 décembre. Franceinfo revient sur les décès de ces personnalités.

1 Leonid Shulman, ex-DG de Gazprom, retrouvé mort dans sa salle de bain

La vague de morts intrigantes a commencé avant même le début de l’invasion russe. Le 30 janvier, des médias russes annoncent que Leonid Shulman, 60 ans, a été retrouvé mort dans la salle de bain de sa maison, près de Saint-Pétersbourg, les mains tailladées. Selon la police russe, une lettre de suicide à ses côtés, rappelle Euronews*. Dans sa lettre, l’ancien directeur général de Gazprom explique souffrir d’une blessure à la jambe, qui, selon le groupe, était la raison pour laquelle il avait pris des congés.

Le groupe de réflexion de l’Institut de Varsovie, un think tank polonais, affirme que Leonid Shulman, qui était à la tête du service des transports de Gazprom Invest, était impliqué dans une possible affaire de corruption* au sein du géant gazier russe, rapporte également Euronews.

2 Alexander Tyulakov, directeur financier de Gazprom, pendu dans son garage

Le matin du début de la guerre en Ukraine, le 24 février, Alexander Tyulakov, 61 ans, est retrouvé mort pendu dans son garage, près de Saint-Pétersbourg. Lorsque son corps est découvert et que des équipes de médecins légistes se trouvent sur place pour analyser la scène, des hommes qui déclarent faire partie du service de sécurité de Gazprom arrivent et congédient les services de police, a raconté un enquêteur au média d’opposition russe Novaya Gazeta* (article en russe).

3 Le milliardaire Mikhail Watford découvert pendu dans son garage

Quelques jours plus tard, le 28 février, le milliardaire russe Mikhail Watford est retrouvé lui aussi pendu dans son garage, en banlieue de Londres. La police évoque des « circonstances inexpliquées » auprès du Guardian* et ne trouve pas d’autres pistes que le suicide.

L’homme d’affaires de 66 ans, né en Ukraine, avait déménagé au Royaume-Uni au début des années 2000, après avoir fait fortune dans le pétrole et le gaz, rapportait l’hebdomadaire britannique The Sunday Times* en 2015.

4 Le milliardaire Vasily Melnikov et sa famille, morts à leur domicile

Un mois plus tard, le 23 mars, le milliardaire russe Vasily Melnikov, 43 ans est à son tour retrouvé mort dans son appartement de luxe de Nijni-Novgorod, dans l’ouest de la Russie. A ses côtés, les corps de sa femme et de ses deux enfants, âgés de 10 et 4 ans, poignardés. Selon le journal russe Kommersant (article en russe), Vasily Melnikov pourrait être à l’origine du triple meurtre, puis se serait suicidé.

5 Vladislav Avayev, ex-conseiller de Poutine, mort avec sa femme et sa fille

Le 18 avril, les corps de Vladislav Avayev, de sa femme et de sa fille de 13 ans sont découverts dans leur appartement de Moscou par la fille aînée du couple, Anastasia, 26 ans. L’oligarque de 51 ans est retrouvé un pistolet à la main. Ancien conseiller de Vladimir Poutine et ancien vice-président de Gazprombank, Vladislav Avayev aurait tué sa femme et sa fille et se serait ensuite suicidé, selon l’agence de presse russe Tass, rapporte Euronews. L’appartement est verrouillé de l’intérieur, a affirmé Anastasia, citée par le quotidien britannique The Daily Mirror* .

6 Sergei Protosenya, ancien directeur général de Novatek, pendu dans sa villa

Un jour après Vladislav Avayev, le 19 avril, l’oligarque russe Sergei Protosenya est retrouvé pendu, dans le jardin de sa villa à Lloret del Mar, en Espagne. Les corps de sa femme et de sa fille ont eux été découverts à l’intérieur de la résidence, poignardés, souligne le journal local El Punt Avui (article en catalan). Si dans un premier temps, la police classe l’affaire en tant que double homicide suivi d’un suicide, cette piste est ensuite catégoriquement démentie par le fils du couple, qui s’est exprimé dans le quotidien britannique The Daily Mail* .

Quelques jours plus tard, le géant gazier russe Novatek, dont le multimillionnaire de 55 ans était l’ancien directeur général, suggère dans un communiqué* que l’idée selon laquelle Sergei Protosenya serait à l’origine de ces meurtres n’a « aucun rapport avec la réalité ». En vacances en Espagne au moment où il meurt, Sergei Protosenya habitait à Bordeaux (Gironde) avec sa famille.

7 Andrei Krukovsky, directeur d’une station de ski de Gazprom, tombé d’une falaise

Andrei Krukovsky, 37 ans, meurt à Sotchi (Russie) le 2 mai. Ce directeur d’une station de ski appartenant au géant Gazprom serait tombé d’une falaise, explique Euronews, qui se base sur les informations du Tass. « Le directeur général de la station Krasnaya Polyana, Andrei Alekseevich Krukovsky, est décédé tragiquement. Il aimait les montagnes et y trouvait la paix », précise l’agence de presse russe.

8 Alexander Subbotin, ex-haut responsable, peut-être empoisonné

Le 8 mai, Alexander Subbotin, ancien haut responsable de Lukoil, l’un des plus importants groupes pétroliers russes, meurt d’un malaise cardiaque, après qu’un chaman lui a injecté du venin de crapaud dans la peau, rapport le Moscow Times . Alcoolisé, l’homme d’affaires russe de 43 ans se serait rendu chez lui, à Mytishchi, en banlieue de Moscou, et lui aurait demandé un rituel pour guérir des symptômes de gueule de bois, rapporte Euronews. Lukoil est l’une des seules entreprises à s’être prononcée contre la guerre* en Ukraine , dès le mois de mars.

9 Yuri Voronov, homme d’affaires russe, retrouvé mort dans sa piscine

Le 4 juillet, le corps de Yuri Voronov, une balle dans la tête, est découvert dans la piscine de sa maison, dans le quartier riche de Vyborgsky, à Saint-Pétersbourg, selon le média local 47news (article en russe). Les médias locaux affirment que la police a trouvé une arme à feu à proximité et que des douilles de balles ont été repêchées au fond de la piscine. La piste du suicide est retenue. L’homme d’affaires russe de 61 ans était à la tête d’une entreprise de logistique partenaire du groupe Gazprom. Selon son épouse, citée par 47news, son mari a souffrait de problèmes d’alcool à boire, après avoir « perdu beaucoup d’argent en raison de désaccords avec des entrepreneurs et des partenaires ».

10 Ravil Maganov, patron de Lukoil, mort défenestré

Le 1er septembre, la mort de Ravil Maganov est annoncée. Mais les circonstances qui entourent son décès restent floues. L’homme d’affaires de 67 ans est le fondateur et le président du conseil d’administration de Lukoil, grande compagnie pétrolière russe. Selon l’entreprise*, il serait mort à la suite d’une « maladie grave ».

De leur côté, l’agence de presse Tass rapporte (article en russe) que l’homme d’affaires se serait défenestré du sixième étage de l’hôpital dans lequel il se trouvait pour des problèmes cardiaques.

11 Ivan Pechorin, proche de Vladimir Poutine, tombé d’un bateau

Le 10 septembre, Ivan Pechorin, 39 ans, est retrouvé noyé en mer du Japon, à l’est de la Russie. Lors d’une balade en bateau près du cap Ignatiev, à Vladivostok, il serait tombé par-dessus bord, explique le média local VL (article en russe). Ivan Pechorin était directeur de l’industrie aérienne au sein de la société russe de développement de l’Extrême-Orient et de l’Arctique, sur laquelle Vladimir Poutine compte beaucoup pour exploiter les ressources énergétiques et minières de cette partie du pays.

12 Anatoly Gerashchenko, expert de l’aviation, mort après une chute dans un escalier

Pour Anatoly Gerashchenko, ancien directeur de l’Institut de l’aviation de Moscou, c’est la piste de l’accident qui est privilégiée. Le 21 septembre, il meurt après une chute dans un escalier qui ne disposait pas de rampe, alors qu’il visitait un chantier, selon le tabloïd russe Moskovsky Komsomolets (article en russe). Le quotidien précise que l’homme d’affaires de 73 ans était alors aveugle d’un œil depuis quelque temps.

13 Dmitry Zelenov, magnat de l’immobilier, tombé d’une balustrade

Domicilié en France, Dmitry Zelenov, 50 ans, tombe d’une balustrade le 9 décembre à Antibes (Alpes-Maritimes), après un dîner avec des amis, rapporte le quotidien Var-Matin, confirmant des informations de la chaîne Telegram russe Baza . Selon l’agence de presse russe, le milliardaire et magnat de l’immobilier aurait pris d’un malaise après le repas et serait tombé dans des escaliers, avant de chuter depuis une balustrade. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d’Antibes.

14 Pavel Antov, député régional russe, retrouvé dans une mare de sang en Inde

Dernière mort suspecte signalée, celle de Pavel Antov, député régional russe. Son corps a été découvert dans une mare de sang devant l’hôtel où il passait ses vacances en compagnie de trois autres Russes à Rayagada, dans l’Etat d’Odisha, dans l’est de l’Inde, a annoncé la police locale mardi. Cet homme de 65 ans aurait fait une chute mortelle depuis la terrasse de l’hôtel. Deux jours auparavant, un de ses amis, Vladimir Bidenov, avait été découvert inconscient dans le même hôtel, vraisemblablement victime d’une crise cardiaque causée par un abus d’alcool et une possible overdose de drogue, selon la police. Il n’a pas pu être ranimé.

Les enquêteurs, qui ont visionné toutes les images des caméras de surveillance, interrogé le personnel de l’hôtel en attendant le compte-rendu détaillé des autopsies, n’ont découvert jusqu’à présent aucun indice suggérant un homicide, rapporte l’AFP. Pavel Antov « était probablement perturbé par le décès de son ami et s’est rendu sur la terrasse de l’hôtel d’où il a vraisemblablement fait une chute mortelle », a expliqué le responsable de la police locale. En juin, les médias russes avaient publié un message sur WhatsApp attribué à Pavel Antov, déclarant que les bombardements russes sur l’Ukraine étaient des actes de « terrorisme ».

