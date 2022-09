2014 : Vladimir Poutine avait déjà tout dit !

À peine 24 heures de présence sur YouTube (avant une éventuelle censure) et cette vidéo est déjà en route pour le million de vues. C’est dire combien les internautes ont soif de s’informer ailleurs que dans une presse et des médias dont les mensonges deviennent de plus en plus gros – et de plus en plus inaudibles. Nous faire passer des cheminées pour des missiles ou nous faire croire que la Russie sabote ses propres gazoducs alors qu’il lui suffit de tourner l’interrupteur, cela devient chaque jour trop invraisemblable et grotesque. Comme l’on dit, on peut tromper une fois 1 000 hommes ou 1 000 fois un homme, mais pas 1 000 fois 1 000 hommes. CQFD.