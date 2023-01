2023 sera-t-elle pire que 2022 ? Joe Biden est-il prêt à détruire le monde pour « affaiblir la Russie » ?

Même si l’on s’est habitué à voir le gouvernement des États-Unis se comporter de manière irrationnelle à une échelle épique sans se soucier de ce qui arrive au citoyen moyen qui n’est pas membre de l’une des circonscriptions de freak show du Parti démocrate, il est toujours possible d’être surpris ou même choqué. Peu avant la fin de l’année 2022, un article est paru dans les médias grand public et a été assez largement diffusé. Le titre sous lequel il figurait dans la version originale de Business Insider disait « Une attaque nucléaire viserait très probablement l’une de ces 6 villes américaines – mais un expert dit qu’aucune d’entre elles n’est prête ». Les villes étaient New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago, Houston et San Francisco.

L’article cherche à fournir des informations et des conseils qui permettraient de survivre à une attaque nucléaire, reprenant les commentaires de plusieurs « experts » en gestion des urgences et en « santé publique » suggérant qu’une guerre nucléaire serait catastrophique, mais pas nécessairement la fin du monde. Il faut être préparé. Il observe que « ces villes auraient du mal à fournir des services d’urgence aux blessés. Les villes n’ont plus non plus d’abris antiatomiques désignés pour protéger les gens des radiations ». Il regorge de sages conseils et d’observations impromptues, notamment « Pouvez-vous imaginer un fonctionnaire gardant des bâtiments intacts pour les abris antiatomiques alors que le marché immobilier est si serré ? »

Ou encore mieux, les conseils du « guide de planification lors de la détonation nucléaire » de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) selon lesquels, pour les citoyens ordinaires d’une ville qui a été bombardée : « Rentrez à l’intérieur, restez à l’intérieur et restez à l’écoute ».

Dr Ron Paul demande « Sont-ils fous ? Ils agissent comme si une attaque nucléaire contre les États-Unis n’était qu’un autre inconvénient à prévoir, comme une tempête de verglas ou un ouragan ».

L’article soutient que les six villes seraient des cibles privilégiées car elles sont des centres d’infrastructures vitales. Les attaques à la bombe nucléaire tueraient des centaines de milliers, voire des millions d’Américains et de nombreux autres décès suivront à la suite d’un empoisonnement aux radiations, mais l’article ne tente pas d’expliquer pourquoi la Russie, avec un leadership relativement sain d’esprit, voudrait déclencher une guerre nucléaire qui pourrait potentiellement détruire la planète. De plus, la liste de ciblage des villes fournie par les « experts » est elle-même un peu étrange. La Russie attaquerait sûrement des cibles militaires et gouvernementales en priorité pour limiter les représailles possibles tout en paralysant la capacité de la Maison Blanche et du Pentagone à commander et à contrôler la situation.

En lisant l’article, on se rappelle les premières années de la guerre froide qui cherchaient à rassurer le public sur le fait qu’une guerre nucléaire était en quelque sorte gérable. C’était une époque où nous, les enfants de l’école élémentaire, étions entraînés à nous cacher sous nos bureaux lorsque l’alarme anti-aérienne s’est déclenchée. Herman Kahn était, à cette époque, l’avocat le plus célèbre de l’école de pensée selon laquelle les États-Unis pourraient survivre à « l’impensable », c’est-à-dire à une guerre nucléaire. Physicien américain de formation, Kahn est devenu l’un des membres fondateurs de l’Institut Nationaliste Beyond Neocon Hudson, qui existe malheureusement toujours. Kahn, qui a servi dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que non combattant. Il était poseur de lignes téléphoniques , a commencé sa carrière en tant que stratège militaire à la RAND Corporation. Kahn a approuvé une politique de dissuasion et a fait valoir que si l’Union soviétique croyait que les États-Unis avaient une capacité dévastatrice de seconde frappe, Moscou n’initierait pas les hostilités, ce qu’il a expliqué dans son article intitulé « La nature et la faisabilité de la guerre et de la dissuasion ».

Les Russes devaient croire que même une attaque massive parfaitement coordonnée garantirait une mesure de représailles qui les laisserait également dévastés. Kahn a également avancé son idée d’un échange nucléaire « gagnant » dans son livre de 1960 « On Thermonuclear War » pour lequel il est souvent cité comme l’une des inspirations du personnage principal du film classique de Stanley Kubrick, « Dr. Strangelove ».

L’apparition de l’article de Business Insider traitant d’une discussion intéressante sur la possibilité de survivre à une guerre nucléaire suggère que les cinglés s’échappent à nouveau de l’hôpital psychiatrique ici aux États-Unis et obtiennent des postes de haut niveau au gouvernement et dans les médias. Alors que l’on continue d’espérer que quelqu’un se réveillera d’une manière ou d’une autre à la Maison Blanche et se rendra compte que le trou noir profond dans lequel nous, le peuple américain, nous trouvons, exige un changement de cap et une véritable réinitialisation, il y a peu de lumière du jour visible dans l’obscurité.

Ma préoccupation particulière concerne les relations enchevêtrées qui ont maintenu notre pays en guerre en permanence, malgré le fait que depuis la fin de la guerre froide en 1991, aucun adversaire potentiel n’a réellement menacé les États-Unis. Maintenant, le gouvernement fédéral semble être en train de cultiver des relations dangereuses pour justifier les dépenses de défense et placer la nation au bord de ce qui pourrait s’avérer catastrophique. La mission actuelle des États-Unis visant à « affaiblir la Russie » et éventuellement la Chine afin de maintenir son propre « ordre international fondé sur des règles » comprend des anomalies aussi hypocrites et totalement illégales au regard du droit international que la poursuite de l’occupation militaire d’une partie de la Syrie pour empêcher les dirigeants de ce pays d’accéder à leurs champs pétrolifères et à leurs meilleures terres agricoles.

Une enquête récente d’une agence humanitaire de l’ONU a déterminé que le peuple syrien souffre et même meurt de faim à cause de cela et les États-Unis ont imposé des sanctions que l’administration Biden maintient contre toute raison et contre toute humanité.

À l’heure actuelle, cependant, la relation la plus enchevêtrée de toutes, encore pire que celle avec Israël, est l’engagement des États-Unis dans la guerre par procuration menée contre la Russie au nom de l’Ukraine, ce qui est exactement ce qui menace de devenir nucléaire si quelqu’un clignote au mauvais moment. Des milliards de dollars d’aide directe ainsi que des milliards d’autres sous la forme d’armes retirées des arsenaux en Europe et aux États-Unis ont été donnés au régime corrompu du président Volodymyr Zelensky tandis que Zelensky continue de travailler assidûment pour traire la vache occidentale et entraîner Washington dans une guerre plus profonde confrontant directement Moscou.

En fait, selon certains, la guerre a déjà commencé, les États-Unis et leurs alliés étant clairement déterminés à paralyser l’économie russe tout en se débarrassant du président Vladimir Poutine. La 101e Airborne est désormais en place en Roumanie à côté de l’Ukraine pour « avertir » le Kremlin tandis que le Pentagone a récemment admis que certains militaires américains se trouvaient déjà en Ukraine, contrairement aux démentis des porte-parole de la Maison Blanche. Les Britanniques ont également révélé que certains de leurs membres d’élite des opérations spéciales sont sur le terrain. Et il y a des rapports selon lesquels davantage de soldats américains seront bientôt en route, apparemment pour « suivre les armes » fournies à Zelensky, qui comprendront des batteries de missiles Patriot fabriquées aux États-Unis dont certains pourraient même être placés en Pologne, membre de l’OTAN, pour fournir une couverture aérienne sur l’ouest de l’Ukraine, un acte de guerre défini par la Russie, qui a averti qu’une telle décision signifierait que les États-Unis et leurs alliés étaient « devenus effectivement une partie » à la guerre en Ukraine et il y aura des « conséquences ». « Conséquences » signifie escalade.

La mission de soldats « traqueurs » peut être une réponse à des informations selon lesquelles des armes fournies par l’OTAN ont été vendues ou données à des pays tiers par les Ukrainiens corrompus. Ces nombreuses initiatives américaines prises ensemble pourraient produire une escalade rapide du conflit avec des Américains morts rentrant chez eux dans des sacs mortuaires et une implication directe inévitable des États-Unis dans des rôles de combat qui pourraient mener n’importe où, mais à ce stade, ce sont les Russes qui agissent avec retenue en ne ciblant pas les « conseillers » de l’OTAN et des États-Unis qui sont déjà actifs en Ukraine.

On soupçonne également de plus en plus que les États-Unis « donnent le feu vert » à l’avance aux récentes attaques de missiles de croisière menées par l’Ukraine contre des cibles militaires au plus profond de la Russie. La Maison Blanche a déclaré que l’Ukraine avait la « permission » d’attaquer la Russie et a concédé au déséquilibré Zelensky le droit de prendre toutes les décisions et de mener la guerre que les États-Unis financent en grande partie, ce qui est une formule désastreuse. On sait déjà que l’Ukraine reçoit des renseignements de haut niveau fournis à la fois par les États-Unis et par d’autres États de l’OTAN. Les attaques de précision contre la Russie suggèrent que l’armée ukrainienne a reçu les coordonnées d’éventuelles cibles actives, ce que les États-Unis seraient capables de fournir mais qui auraient été au-delà des capacités de l’Ukraine, qui ne possède aucune capacité de surveillance par satellite.

Certes, certains idiots à Washington, pour la plupart de la variété néoconservatrice, continuent de voir la guerre contre la Russie comme une croisade pour la liberté mondiale. Rick Newman, le principal chroniqueur financier de Yahoo, observe comment « les faucons budgétaires du Congrès craignent d’accéder à la demande du président Biden d’une aide supplémentaire de 38 milliards de dollars à l’Ukraine pour aider à vaincre les envahisseurs russes ». Il conclut « Ils ont raison. Trente-huit milliards, ce n’est pas assez. Faites-en 50 milliards de dollars. Ou même 100 milliards de dollars. Plus il y en a, mieux c’est, jusqu’à ce que le travail soit fait ».

Apparemment, le belliqueux Rick ne comprend pas tout à fait que la Russie a clairement indiqué que si elle est sur le point d’être vaincue, par force majeure elle passera au nucléaire. Ce que le Congrès et la Maison Blanche ne semblent pas comprendre, les partis républicain et démocrate étant inconscients du danger réel auquel est confronté le peuple américain. Guerre nucléaire ? Sûr ! Cachez-vous simplement dans votre sous-sol, si vous en avez un, et connectez-vous.

