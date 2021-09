Six Palestiniens, dont un ex-leader d’un groupe armé, se sont évadés lundi d’une prison de haute sécurité en Israël en creusant un tunnel. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a qualifié “de très grave incident” cette évasion et indiqué suivre en temps réel la traque des fugitifs.

Avant l’aube, les services carcéraux israéliens ont indiqué qu’une première alarme avait été déclenchée vers 3 h (minuit GMT), lorsque des résidents ont affirmé avoir vu des “personnes suspectes” aux alentours de la prison de Gilboa (nord), où sont incarcérés des centaines de Palestiniens.

Des images des services carcéraux montrent un tunnel creusé sous une large céramique de salle de bains, au pied d’un évier, par lequel les détenus se sont évadés de cette prison de haute sécurité.

During the night, 6 Palestinian prisoners managed to break out from an Israeli occupation prison in northern occupied Palestine. ❤️✌🏻 pic.twitter.com/EGeRTmodk0

