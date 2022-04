66% des Français souhaitent changer de président de la République

Selon un sondage CSA pour CNEWS publié aujourd’hui, près de sept électeurs sur 10 (66%) voudraient qu’un nouveau président soit élu dimanche 24 avril. Les jeunes sont les plus désireux d’une alternance : 79% des 18-24 ans veulent un remplaçant à Emmanuel Macron, contre 56% des plus de 65 ans.

Les partisans de la droite et de l’extrême-droite sont également les plus désireux d’un changement : 90% d’entre eux souhaitent un nouveau président, contre 79% des partisans de la gauche. En revanche, naturellement, les partisans du centre souhaitent à 91% réélire Macron.

Les jeunes sont plus favorables à son départ

En ce qui concerne le profil des sondés, les jeunes sont les premiers à souhaiter le départ d’Emmanuel Macron. Ainsi, 79% des 18-24 ans et 74 % des 25-34 ans veulent que le président-candidat ne soit plus reconduit à l’Elysée. De leurs côtés, les plus âgés se montrent moins sévères avec l’actuel chef de l’Etat. Pour preuve, 43 % des 65 ans et plus estiment qu’il ne faut pas changer de président.