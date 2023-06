Affaire Didier Raoult : « Je ne crains pas la justice. Dans 5 ans, c’est l’ANSM qui sera condamnée »

Les autorités remettent en question une étude sur l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 menée à l’IHU de Marseille et cosignée par le professeur Didier Raoult, portant sur plus de 30 000 patients entre 2020 et 2021. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) affirme qu’aucune « autorisation » n’a été accordée pour cette étude. L’ancien directeur de l’IHU-Méditerranée s’est exprimé lors d’une interview avec Mandarin TV, dénonçant « une mauvaise foi absolument spectaculaire » de la part des autorités.

Source