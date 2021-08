Alors que des milliers d’Afghans craignent pour leur vie et tentent de fuir leur pays , les talibans qui ont pris le pouvoir commencent à communiquer. Ils ont notamment annoncé une « amnistie générale » pour tous les fonctionnaires d’Etat. « Une amnistie générale a été déclarée pour tous (…), donc vous devriez reprendre vos habitudes de vie en pleine confiance ».

Au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans, des vidéos de membres du mouvement islamiste en train de profiter des attractions d’un parc de Kaboul font le tour des réseaux sociaux.

Des images surréalistes : des soldats ont été filmés, fusil-mitrailleur à la main, en train de s’amuser sur des auto-tamponneuses dans un parc d’attractions de la capitale afghane.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK

— Shakib Noori (@shakibnoori) August 16, 2021