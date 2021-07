Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, Akhenaton, leader du groupe IAM, s’est exprimé concernant la vaccination et le pass sanitaire.

« Avec le groupe IAM, nous sommes contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Il en va de nos libertés et surtout de l’avenir de nos enfants », explique-t-il face caméra.

Et d’ajouter : « Nous aimerions que les gens qui ont tant de soi peu de confiance dans le corps médical prennent enfin la parole, que les journalistes qui vont dans un sens unique depuis un an et demi maintenant et qui ont une autre vue l’expriment aussi ».

« Malheureusement, ces lois sont extrêmement dangereuses pour l’avenir de tout le monde. Il ne faut pas oublier que c’est ensemble qu’on trouvera des solutions. Vive la vie, vive l’amour, vive l’humanité », termine Akhenaton avant que la vidéo se termine avec le message suivant « non au pass sanitaire, non à l’obligation vaccinale ».