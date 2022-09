Alain Delon dialogue avec Volodymyr Zelensky

À l’issue d’une émission spéciale autour de Volodymyr Zelensky sur TV5 Monde vendredi 23 septembre, la chaîne internationale francophone a diffusé une rencontre par écrans interposés entre le président ukrainien et un autre « ancien acteur », la star française Alain Delon.

Alain Delon a tenu à apporter publiquement son soutien au peuple ukrainien et au président Volodymyr Zelensky dans un entretien exclusif diffusé vendredi 23 septembre sur TV5 Monde. Ce dialogue entre l’acteur français et le chef de l’État ukrainien « pré-enregistré il y a quelques jours » à distance, entre Kiev et Paris, venait conclure une émission de la chaîne publique présentée par le journaliste Cyril Viguier, autour de Volodymyr Zelensky.

« J’aurais 50 ans de moins, je m’engagerais dans l’armée ukrainienne. »

[…]

Volodymyr Zelensky, qui est un ancien acteur, est un admirateur d’Alain Delon. L’acteur français jouit d’ailleurs en Ukraine d’une forte notoriété et y est considéré comme un ambassadeur de la culture française.

« On a souvent dit qu’on était des frères d’armes, car nous avons tous les deux commencé comme acteurs », a d’abord lancé Alain Delon, ajoutant, pince-sans-rire et comme en aparté : « Il a eu une plus belle fin de carrière que la mienne : il est président, je ne suis rien du tout. » « Je n’ai jamais été un acteur aussi génial que vous », a répondu Volodymyr Zelensky. « Nous vous aimons beaucoup et pour moi vous êtes toujours une autorité et un immense acteur ».

« Il a eu une plus belle fin de carrière que la mienne : il est président, je ne suis rien du tout. »