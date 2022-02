Alain Houpert : « Ce gouvernement est un canard sans tête »

in

Le Docteur Louis Fouché est l’invité d’Éric Morillot dans Les Incorrectibles. Louis Fouché : « Notre gouvernance n’est plus souveraine ! Ce n’est pas le ministère de la Santé qui décide ce qui se passe en France, c’est les financeurs de l’#OMS ! (…) À la fin, on aboutit à un ordre mondial ! » […] More