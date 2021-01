Alerte FBI : Prévisions de Manifestations ARMÉES prévues du 17 au 20 janvier devant tous les parlements des 50 États américains

Des manifestations armées sont prévues dans toutes les capitales de notre pays, à partir de cette semaine et jusqu’au jour de l’inauguration, rapporte ABC News après avoir obtenu un bulletin du FBI.

Le FBI a publié un bulletin d’alerte informant que « des manifestations armées sont planifiées autour des capitoles des 50 États entre le 16 et le 20 janvier. Et autour du US Capitol de Washington entre le 17 et le 20.»

« Armed protests are being planned at all 50 state capitols from 16 January through at least 20 January, and at the US Capitol from 17 January through 20 January, » according to an FBI bulletin obtained by @ABC

