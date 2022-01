Alexandre Jardin sur le pass vaccinal : « On a pété les plombs ! La vraie folie c’est de normaliser la folie »

Invité sur Sud Radio au côté du Dr Gérald Kierzek, Alexandre Jardin répond à cette question : Quel regard portez-vous sur ce dispositif — le passe vaccinal ? Est-ce une entorse aux libertés ? Est-ce que vous craignez que cela divise la société française ?

« C’est impossible de vivre comme ça ! On a pété les plombs ! Le fait même de l’envisager, ça relève du délire. […] La vraie folie c’est de normaliser la folie. La vraie folie c’est de normaliser des comportements complètement déments. Tout à coup on a un conseil d’État qui valide n’importe quoi et le Conseil constitutionnel est aux abonnés absents. On finit par se poser des questions qu’on ne devrait même pas se poser. La liberté de chacun, d’aller et venir n’est pas négociable. Ou alors, pour quoi vit-on ? »