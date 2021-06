Cette vidéo est extraite de l’émission « Le Débat » (LCI) du mercredi 16 juin 2021.

André Bercoff s’emporte contre Nicolas Domenach qui se dit « favorable » au genou à terre des Bleus en hommage à Black Lives Matter.

« On s’agenouille devant dieu si vous êtes croyant, on s’agenouille devant l’être aimé, on s’agenouille pas justement par démagogie, c’est une démagogie . »