André Bercoff reçoit Idriss Aberkane : Le scandale « Fact and Furious » ou le vérificateur vérifié

André Bercoff a reçu Idriss Aberkane, à propos du scandale « Fact and Furious » de Antoine Daoust. Le scandale a éclaté lorsque Malika, la femme de Antoine Daoust, a porté plainte pour violence. Les articles de ce dernier, qui est un ancien barman et non un journaliste, sont écrits sur les ordres d’un certain Rudy. Leur but est de dénigrer ceux qui se permettent de critiquer le gouvernement et les laboratoires.

Fact and Furious n’est qu’une officine parmi d’autres. Ses articles ont été pris pour parole d’évangile par l’AFP (qui a un contrat avec Facts and Furious), par l’Express, par Google. Toute diffamation qui passe par l’intermédiaire de Fact and Furious est blanchie. Ainsi Wikipédia peut colporter des informations diffamantes. Cela permet également à une accusée comme Karine Lacombe, proche de Antoine Daoust, de plaider la bonne foi quant à ses propos diffamatoires envers le Pr Raoult et d’être ainsi acquittée.