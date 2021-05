L’agence de renseignement américaine, épinglée par Edward Snowden il y a plusieurs années, a espionné en partenariat avec le renseignement danois des parlementaires et hauts responsables allemands, français, norvégiens et suédois.

La National security agency (NSA), l’agence de renseignement américaine, a utilisé les systèmes de surveillance électronique danois pour espionner entre 2012 et 2014 plusieurs parlementaires et hauts fonctionnaires allemands, français, norvégiens et suédois, dont la chancelière Angela Merkel. C’est ce qui ressort d’une enquête publiée par la télévision publique danoise DR le 30 mai, basée sur un rapport interne confirmé par plusieurs sources.

En effet, selon DR, dans le cadre d’un accord avec les services de renseignement militaire danois Forsvarets efterretningstjeneste (FE), la NSA a pu se brancher sur des câbles de télécommunications hébergés dans le pays nordique, où se trouvent plusieurs stations d’accueil de câbles internet sous-marins à destination et en provenance de la Suède, de la Norvège, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Outre Angela Merkel, des figures allemandes comme l’ancien ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, aujourd’hui président de la République fédérale, et l’ancien chef de l’opposition Peer Steinbrück ont été surveillées par ce biais. La NSA avait accès aux SMS, appels téléphoniques et navigation internet des personnes concernées, incluant les services de messagerie, toujours selon DR. Les noms des élus français espionnés n’ont pas pu être confirmés par le média.

Les révélations de la télévision danoise sont issues d’une enquête interne de mai 2015 du service danois de renseignement de défense sur le rôle de la NSA dans le partenariat, explique DR, qui cite neuf sources anonymes ayant eu accès à des informations classifiées de FE, et précise que ces révélations ont été confirmées par plusieurs autres sources.

«Il est grotesque que des services de renseignement amis interceptent et espionnent effectivement les principaux représentants d’autres pays. Politiquement, je considère que c’est un scandale», a réagi Peer Steinbrück pour la chaîne de télévision allemande Das Erste.

«C’est extrêmement grave, il faut vérifier si nos partenaires de l’UE, Danois, ont commis des erreurs ou des fautes dans leur coopération avec les services américains |…]. Et puis du côté américain, voir si en effet, il y a eu […] l’écoute, l’espionnage de responsables politiques», a-t-il déclaré ce 31 mai sur France Info, n’écartant pas l’idée d’«en tirer les conséquences en termes de coopération» avec Washington.

Du côté des mis en cause, ni la NSA ni FE n’ont pour l’instant commenté ces révélations, mais la ministre danoise de la Défense Trine Bramsen, qui a été nommée en juin 2019, a été informée de cette affaire en août 2020, selon DR, auprès de qui elle a affirmé que «l’écoute systématique de proches alliés est inacceptable».

Réagissant à ces nouvelles révélations, le lanceur d’alerte américain a souligné le rôle joué selon lui par l’actuel locataire de la Maison blanche Joe Biden, dans ces scandales à répétition. Ainsi, celui qui était vice-président des Etats-Unis à l’époque des premières révélations d’Edward Snowden aurait été selon lui «profondément impliqué […] la première fois». «Biden est bien préparé à répondre là-dessus quand il visitera l’Europe», a encore commenté Edward Snowden.

Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around.

There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well. https://t.co/TJL7gr6dy8

— Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021