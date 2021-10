Le mercredi 29 septembre, se lançait la commission Bronner à l’Elysée pour lutter contre les dites “fake news”, un cocasse “Ministère de la Vérité” ? On en parle avec Anne-Sophie Chazaud, essayiste et auteur de “Liberté d'(in)expression” aux éditions de l’Artilleur et d’un autre livre à paraître en février 2022 “Société de surveillance et confiscation démocratique”.

Anne-Sophie Chazaud: « La Macronie veut verrouiller par tous les moyens la liberté d’expression ! »