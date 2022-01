Après l’Espagne c’est au tour de l’Angleterre, Boris Johnson annonce la fin de l’essentiel des restrictions en Angleterre

Le Premier ministre britannique prévoit en mars la fin de l’isolement pour les cas positifs.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi mettre fin la semaine prochaine à l’essentiel des restrictions anti-Covid imposées pour lutter contre le variant Omicron en Angleterre, et prévoir en mars la fin de l’isolement pour les cas positifs.

A partir de jeudi 27 janvier, le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, le télétravail ne sera plus recommandé officiellement et un pass sanitaire ne sera plus imposé pour l’accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements, a annoncé le dirigeant conservateur au Parlement.

« Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations », a plaidé Boris Johnson.

Il a indiqué ne pas compter prolonger les régulations imposant l’isolement pour les cas positifs au Covid-19 à leur expiration le 24 mars. Cette date pourrait même être avancée.

« Nous n’obligeons pas légalement les gens à s’isoler s’ils ont la grippe », a-t-il expliqué.

Un assouplissement qui intervient plus tôt que prévu

Plus de 152 000 personnes sont mortes du Covid-19 au Royaume-Uni. Les dernières données disponibles montrent une chute de près de 40% du nombre de nouveaux cas hebdomadaires, tandis que le nombre de patients hospitalisés s’est stabilisé. Le nombre de patients en soins intensifs, resté faible pendant la vague Omicron, diminue également.

Cet assouplissement de mesures jugées liberticides par une partie de la majorité conservatrice intervient plus tôt qu’attendu ; le dispositif anti-Covid devant être revu le 26 janvier, et dans un contexte de crise sans précédent pour Boris Johnson, englué dans le scandale des fêtes alcoolisées à Downing Street pendant les confinements.