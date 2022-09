Argentine : la vice-présidente Cristina Kirchner échappe par miracle à une tentative d’assassinat

La vice-présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner est miraculeusement indemne après qu’un homme muni d’un pistolet a tenté jeudi soir d’ouvrir le feu contre elle mais n’y est pas parvenu, l’arme n’ayant pas détoné, ont déclaré les autorités.

Selon des images de plusieurs télévisions, un homme a pointé une arme de poing « chargé » vers la tête de Cristina Kirchner, à quelques mètres à peine, sans qu’aucun coup de feu ne parte. Il l’attendait en bas de chez elle, dans le quartier de Recoleta, avant de surgir derrière elle. « J’ai vu ce bras surgir par-dessus mon épaule derrière moi avec une arme, et avec des gens autour de moi, il a été maîtrisé », a raconté l’un de ses soutiens, qui n’a pas souhaité donner son nom, et que les images TV montrent clairement participé à la brève mêlée.

Cristina Fernandez de Kirchner has long known the US would like to see her dead. In 2015 she said, “If something happens to me – and I say this very seriously – if something happens to me, look north.” pic.twitter.com/CTbCki4wP7

— Dan Cohen (@dancohen3000) September 2, 2022