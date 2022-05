Arrestation d’un général canadien à Marioupol

Bill Gates, l’une des voix les plus en vue depuis le début de la pandémie, assure que le Covid-19 pourrait encore affecter nos vies durablement. «Le cauchemar est loin d’être terminé. Il y a un risque supérieur à 5% qu’un variant encore plus virulent, contagieux et mortel soit généré», a déclaré le fondateur de Microsoft […] More