Ashley Biden : « À un jeune âge, j’ai pris des douches avec mon père (Joe Biden) probablement pas appropriées »

Des documents du journal personnel d’Ashley Biden ont été publiés par National File en 2020. Et s’est retrouvé dans les mains du FBI. La fille du président américains y écrivait avoir été agressée sexuellement dans son enfance et avoir partagé des douches « probablement pas appropriées » avec son père. En 2021, le FBI enquête très discrètement, les grands médias n’en parlent pas.

Les rares qui en font mention sont de petits médias. deux personnes plaident coupable du vol du journal intime de la fille de Joe Biden. Deux habitants de Floride ont plaidé coupable, le jeudi 25 août 2022, dans l’affaire du vol en 2020 du journal intime d’Ashley Biden, fille de Joe Biden alors candidat à la présidentielle.

Traduction du journal intime d’Ashley Biden : « Hypersexualisée à un jeune âge, à quoi est-ce dû ? Ai-je été agressée sexuellement. Je le pense. Je ne peux pas me souvenir de détails précis, mais je me souviens d’un traumatisme. Je me souviens de ne pas avoir aimé la maison des Woolzacks ; Je me souviens avoir été un peu sexualisée avec Caroline ; Je me souviens d’avoir eu des relations sexuelles avec des amis à un jeune âge ; de douches avec mon père (probablement pas appropriées)”, d’être excitée quand je n’étais pas censée l’être. Je me souviens des coton-tiges. Je détestais qu’on me nettoie les oreilles ; je me frappais le vagin à cause du fait de trop entendre les relations sexuelles de mes parents. Qu’est-ce qui m’a rendu si attachée ? … » Elle dit que sa mère n’était « pas émotionnellement disponible » et que son père, Joe Biden, a donné le « message » qu’elle « pouvait obtenir l’amour des hommes ».

Pour remédier à toute poursuite potentielle contre Joe Biden, la prescription de l’État du Delaware — l’ancien État de résidence de Joe Biden — a été réajustée. Toute victime d’abus dans l’enfance survenus avant 2007 n’est pas en mesure de déposer une plainte pour abus sexuel devant le tribunal de l’État. Ashley Biden est née en 1981 et a actuellement 41 ans. Elle n’aura aucun moyen légal de porter plainte contre son père.

Voler, c’est pas bien

Dans la presse mainstream américaine et française, il s’agit d’une simple histoire de vol de carnet personnel. Tout ce ramdam se réduit au vol d’un cahier d’écolier… Aimee Harris, 40 ans, et Robert Kurlander, 58 ans, ont donc plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan pour conspiration de transport interétatique de biens volés impliquant le vol « d’effets personnels d’un membre de la famille immédiate d’un ancien fonctionnaire du gouvernement qui était candidat à un poste politique national ».

Source