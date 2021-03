AstraZeneca : il y a « suffisamment de cas de thromboses pour qu’on s’alerte », estime la Haute autorité de santé

En attendant des « éclaircissements supplémentaires », l’autorité sanitaire a recommandé la reprise de la vaccination contre le Covid-19 avec les doses du laboratoire suédo-britannique pour les personnes âgées de plus de 55 ans.

« Il y a deux jours, il y avait environ six cas » de thrombose en France chez des personnes ayant reçu une injection du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, « suffisamment pour qu’on s’alerte », a déclaré jeudi 25 mars sur franceinfo la professeure Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de santé (HAS). Après une courte suspension, l’autorité sanitaire a recommandé, vendredi 19 mars, la reprise de la vaccination contre le Covid-19 avec les doses du laboratoire suédo-britannique, à condition que les patients vaccinés soient âgés au moins de 55 ans.

« Il a été observé un type de pathologies très particulières, explique la présidente de la Haute Autorité de santé. Ce ne sont pas des embolies pulmonaires, ce ne sont pas phlébites, ce ne sont pas des infarctus. C’est une maladie de la coagulation très particulière qui nous a amené à nous pencher sur l’utilisation de ce vaccin. Nous l’avions ouvert aux plus de 65 ans et là, en attendant plus d’informations sur la nature de ces accidents qui sont rares mais graves, nous préférons limiter à 55 ans », c’est à dire de réserver ce vaccin d’AstraZeneca aux personnes de 55 ans et plus.

Les personnes concernées par ces cas de thromboses sont « plutôt des gens jeunes et c’est ça qui nous alerte. Comme on vaccine essentiellement les gens âgés, il y a peu de gens jeunes encore qui ont reçu ce vaccin. Donc nous avons encore besoin d’éclaircissements supplémentaires », a expliqué Dominique Le Guludec.