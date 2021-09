Attali le faiseur de rois nous prédit la réélection du Roi-Macron en 2022 ?

“Mitterrandien sous Mitterand. Sarkozyste sous Sarko. Hollandiste sous Hollande. Macroniste sous Macron. Si le diable avait un conseiller, il s’appellerait Jacques Attali.”

Jacques Attali: « Je soutiens Emmanuel Macron qui est un excellent Président et je souhaite sa réélection… C’est un homme d’exception, il est remarquable et mène la meilleure politique possible »