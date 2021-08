Australie : Un rituel satanique apparaît subitement en plein journal télévisé [VIDEO]

Une mystérieuse séquence d’un rituel satanique a fait apparition pendant un journal télévisé australien. La chaîne ABC n’a pas fourni d’explication.

Lors d’un journal télévisé australien, diffusé sur la chaîne ABC, un rituel satanique est apparu brièvement à l’écran.

Cette histoire surprenante s’est déroulée le vendredi 20 août. Yvonne Yong présente le journal et annonce un sujet sur les chiens policiers. Celui-ci est lancé et on aperçoit différents plans de bureaucrates discutant entre eux.

D’après le site d’informations Insider, ces images pourraient provenir d’un groupe satanique Australien localisé dans l’État du Queensland et nommé Le temple Noosa de Satan. Ce groupe milite notamment pour autoriser les satanistes à donner des cours de religion dans les écoles. On ne sait toujours pas comment ces images se sont retrouvées dans le JT, mais le groupe sataniste semble revendiquer la diffusion de ces images par le biais de publications Facebook, dont une montrant la photo de la présentatrice du journal accompagnée de la légende “Notre héros”.