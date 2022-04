Avec un photomontage, Eric Zemmour imagine un nouveau face à face entre Marine le Pen et Emmanuel Macron en 2042 !

A quelques heures du premier tour, les caricatures des candidats à la présidentielles sont nombreuses sur le net. Et sur son compte Twitter, Eric Zemmour a également posté un photomontage qui suscite de nombreuses réactions. Sur le visuel, on peut y voir Emmanuel Macron et Marine le Pen mais … beaucoup plus vieux!

Le candidat à la présidentielle s’est en effet inspiré des récents sondages, donnant un face à face entre ces deux derniers au deuxième tour, pour représenter les deux candidats mais … en 2042!

Eric Zemmour a ainsi imaginé Emmanuel Macron et Marine le Pen avec vingt ans de plus, avec en légende « Français, épargnez la France dimanche ! » pour accompagner le visuel.

Sur le photo-montage, Eric Zemmour a ainsi imaginé un deuxième tour en 2042, avec 53% des votes pour Emmanuel Macron contre 47% attribués à Marine le Pen.

Français, épargnez la France dimanche ! 🙏 pic.twitter.com/h2eVdGfoWF — Eric Zemmour (@ZemmourEric) April 7, 2022

Source