Avignon : des panneaux publicitaires d’Emmanuel Macron grimé en Adolf H*tler

Les principaux axes d’Avignon sont concernés. Le portrait situé à proximité de la rue Thiers a été découvert avec les chiffres 49.3 servant de moustache au Président.

Plusieurs panneaux publicitaires du centre-ville avignonnais dont celui à proximité de la rue Thiers […] ont été détournés de leur utilité dans la nuit. Ils ont été recouvert par la fresque polémique d’Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler, avec les chiffres 49.3 lui servant de moustache. […] Le portrait est entouré des deux mots « non merci ». Une référence à l’œuvre réalisée par le grapheur Letko sur le parking des Italiens au début du mois d’avril et qui avait été immédiatement effacée à la demande de la préfète et du Grand Avignon, propriétaire des murs.

[…]

