Avis HOVER-STORE

Hover Store : le pionnier de l’écomobilité en France

Hover Store est une enseigne dont la renommée n’est plus à faire dans le domaine de l’écomobilité en France. La boutique a vu le jour en 2015 au même moment où les engins et moyens de déplacement électriques ont commencé à se démocratiser. Forte de la passion, du savoir-faire et de l’expérience de ses fondateurs, l’entreprise a très rapidement réussi à se faire un nom dans le secteur.

Sa capacité à répondre aux besoins réels des consommateurs lui a très vite permis de se faire une place parmi les meilleurs. Actuellement, la société figure en tête de liste des leaders incontestés sur le marché français des EDPM (Engins de déplacement motorisés personnels) et des NVEI (Nouveaux Véhicules électriques Individuels). Son succès, Hover Store le doit à la qualité de ses produits et à celle de son service client.

Une référence dans l’univers des NVEI et des EDPM

L’arrivée des hoverboards dans le milieu des moyens de déplacement éco-mobiles a été le début d’une grande aventure pour Willy Lhenry, le principal fondateur et le propriétaire de Hover Store. L’enseigne s’est d’abord focalisée sur la revente afin de permettre aux Français de découvrir et de goûter au plaisir de la glisse urbaine.

Les choses ont ensuite très rapidement évolué. La boutique, en plus de proposer une large gamme de produits et machines spécialisés, est aussi devenue un espace d’échanges où les conducteurs peuvent demander conseil aux experts pour tout ce qui concerne l’utilisation, l’entretien et la réparation de leur véhicule. Une unité de dépannage a d’ailleurs été créée au sein de l’entreprise afin de fournir une assistance complète et efficace aux riders.

Forte de son dynamisme, de son savoir-faire et de sa capacité d’innovation, Hover Store est devenue, en quelques années, une véritable référence dans l’univers des NVEI et des EDPM.

Une large gamme de produits de qualité

Étant une boutique spécialisée dans la commercialisation des moyens éco-mobiles, Hover Store dispose d’un vaste catalogue de produits et d’équipements dédiés afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Outre les hoverboards qui sont, rappelons-le, les produits phares de l’enseigne, d’autres engins modernes comme les gyropodes, les gyroroues, les hoverkarts, les trottinettes électriques ou encore les skates électriques sont aussi disponibles sur la plateforme de l’entreprise.

La firme propose, en outre, des gammes complètes d’accessoires et de supports tels que les batteries, les chargeurs, les moteurs, les châssis et autres. Bien sûr, comme toute grande structure digne de ce nom, Hover Store met un point d’honneur à garantir la qualité de ses articles. Elle sélectionne elle-même ses matériaux dans son usine afin de s’assurer que ceux-ci soient authentiques et conformes aux normes en vigueur. La startup offre par ailleurs une garantie de deux ans sur tous ses produits.

Un service client très complet

Hover Store est aussi réputée pour la qualité de son service client & SAV. Ses prestations sont particulièrement complètes. En plus d’un service de livraison rapide dans toute la France (les délais de livraison de 2 à 5 jours), la société met à la disposition de ses clients un service de réparation et de dépannage dédié. À cela s’ajoute une unité d’assistance à la clientèle très réactive que les consommateurs peuvent contacter 7 jours