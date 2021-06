Si nous ne commençons pas dès aujourd’hui à prendre des mesures urgentes pour prévenir les pires effets du changement climatique, nous pourrions assister à la fin de notre espèce d’ici un siècle, a déclaré l’ancien président Barack Obama dans une nouvelle interview.

M. Obama a avancé cet argument lors d’une discussion très variée sur le podcast The Ezra Klein Show du New York Times, qui a également abordé la politique partisane, la justice raciale, l’impact de sa présidence et même les ovnis. Plus précisément, M. Klein a demandé à Obama ce pour quoi, selon lui, notre société serait jugée le plus sévèrement en 2121, ce qui fait de l’inaction en matière de climat un sujet tout à fait raisonnable à évoquer.

Grand “Et si”

“Eh bien, si nous ne maîtrisons pas le changement climatique, alors si quelqu’un est là pour nous juger, il nous jugera assez sévèrement sur ce point, car les données sont là”, a répondu Obama. “Nous les connaissons. Et nous avons les outils nécessaires pour faire de réels progrès dans ce domaine.”

Obama a probablement exagéré pour son effet – même les prédictions les plus alarmantes pour l’avenir de l’humanité suggèrent que l’extinction liée au climat ne se produirait pas si près du présent, bien que certains prédisent l’effondrement de la société encore plus tôt.

Histoire vraie

Mais Obama n’exagère pas beaucoup. Les dangers du changement climatique font déjà un nombre effrayant de victimes, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Climate Change, qui établit un lien entre environ 37 % des décès liés à la chaleur dans certaines villes entre 1991 et 2018 et les hausses de température causées par l’homme.

Les Nations unies ont récemment conclu que le changement climatique causé par l’homme mettait un million d’espèces en danger d’extinction imminente, et les écosystèmes sont déjà en train d’être remodelés alors que divers organismes meurent ou fuient – plaçant l’humanité elle-même dans une position très précaire pour l’avenir.

Traduction de Futurism par Aube Digitale