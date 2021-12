Benoît Paire de nouveau positif au Covid, il pousse un gros coup de gueule : « J’en peux plus de votre Covid de merde ! »

Le Français Benoît Paire a annoncé mercredi avoir de nouveau été testé positif au Covid-19, ce qui pourrait remettre en question sa participation à l’Open d’Australie, et a exprimé son ras-le-bol face à la situation. « Bonjour je m’appelle Benoit Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j’en peux plus de votre Covid de merde !! », a tweeté le Français.

« Je ne me sens pas très bien dans ma tête«

Le joueur, 46e du classement mondial, écrit : « Bonjour je m’appelle Benoît Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j’en peux plus de votre Covid de merde !!« , a-t-il commencé avant de préciser son état : « Comment je vais ? À cause du Covid, j’ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l’autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête« , a avoué le tennisman, se confiant ainsi une nouvelle fois sur son bien-être, qui semble très impacté par ce coup dur. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que ces projets sportifs sont perturbés par la maladie. Il avait déjà été testé positif lors de l’US Open en 2020, et été forcé à une quarantaine de plusieurs jours à New York. Il avait aussi reçu un résultat positif quelques semaines plus tard au tournoi de Hambourg.