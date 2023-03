BFM TV diffuse les images de ses reporters agressés, hier, par une vingtaine de casseurs à Paris : « Ils nous ont fait tomber et on a été frappé »

Jérémie Paire et Baptiste Keita, deux journalistes de la rédaction de BFMTV, ont été agressés ce mardi à Paris en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Ce matin, BFM a diffusé les images de la caméra de cette équipe et les journalistes ont raconté en plateau comment les choses se sont déroulées.

Baptiste Keita raconte être tombé et s’être fait pousser par un groupe d’individus qui souhaitait les empêcher de filmer les dégradation en cours. Alors qu’ils sont en train de quitter les lieux pour se rapprocher de la place de la Nation, le groupe leur lance ‘barrez vous’, ‘courez’, ‘cassez vous’. C’est ce que l’on peut entendre sur les images diffusées dans la matinale.

Et de raconter : « Là on reçoit des coups de pied et des coups de poing. Il y avait la volonté de voler la caméra. Une vingtaine nous suivent et je reçois des coups. »

Ce sont d’autres manifestants qui assisent à la scène qui vont finalement venir en en aide aux journalistes.