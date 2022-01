BHL appelle les Etats-Unis à intervenir en Ukraine !

L’écrivain Bernard-Henri Lévy a estimé le 27 janvier sur Fox News que l’Occident, notamment les États-Unis, n’avait « pas le choix » et devait réagir à ce qu’il croit être une déclaration de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

« Ils vont se battre » : c’est par ces mots que l’écrivain Bernard-Henri Lévy a évoqué l’armée ukrainienne et les tensions qui règnent actuellement avec la Russie, lors d’une intervention sur Fox News le 27 janvier.

« Si [Vladimir] Poutine décide d’envahir, ce sera [une guerre] vraiment sanglante et sale », a-t-il poursuivi, affirmant que « les Ukrainiens, aujourd’hui, sont aptes à se battre, aptes à se défendre. J’ai vu leurs tranchées, j’ai vu leurs armes. Ils n’ont pas les moyens de vaincre, mais ils ont de quoi se défendre eux-mêmes ».

We have no choice. #Putin declares war. We have to react and stand by our values. #UkraineCrisis #UKRAINE #UkraineConflict #Ukrain #Ukraina #UkraineWillResist #RussiaUkraine pic.twitter.com/cY8AdvYitN

— Bernard-Henri Lévy (@BHL) January 28, 2022