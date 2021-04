Biélorussie: La Russie déjoue un coup d’État et l’assassinat du président biélorusse Loukachenko

Prêt du FMI contre blocage de l’économie : niet !

Viktor Loukachenko a dénoncé le Fonds monétaire international qui aurait tenté de le forcer à décider un confinement, en échange de fonds. Suite à ces déclarations, un porte-parole du FMI s’est rapidement exprimé. « Je peux vous dire que nous n’avons pas exigé de quarantaine, d’isolement, de confinement, mais nous avons demandé des assurances quant aux mesures à prendre pour contenir la pandémie conformément aux recommandations de l’OMS, ce qui est notre procédure opérationnelle standard dans tous les pays. » On peut croire le représentant du FMI, mais comme on a mauvais esprit, on vérifie quand même. Donc, pas de quarantaine, d’isolement, de confinement ?

Le chantage au coronavirus ne marche pas en Biélorussie

Justement l’OMS a envoyé une délégation en Biélorussie. Elle en fait le compte-rendu sur son site. Et elle nous offre sur un plateau les préconisations pour la Biélorussie (elle appelle ça des distanciations physiques) : « la mise en quarantaine des contacts des patients confirmés et des personnes ayant été potentiellement exposées au virus ; l’offre de possibilités de télétravail et d’enseignement à distance pour les écoles, les universités et autres établissements d’enseignement, et la suspension des activités commerciales non essentielles ; la réduction des déplacements non essentiels, en particulier pour les groupes à haut risque ; le report des grands rassemblements, notamment les événements sportifs, religieux et culturels. » Bref, tout ce qui peut bloquer une économie et lui faire accepter encore d’autres prêts du FMI en échange de sa soumission politique aux États-Unis.