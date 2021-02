Bigard lâche une bombe : « Macron m’a dit qu’il prendra l’hydroxychloroquine s’il attrape le Covid-19 »

Jean-Marie Bigard vient de lâcher une bombe dans l’un des bonus exclusifs du documentaire Hold-Up + sorti le lundi 15 février à 20 heures sur le site officiel du film.

« Je vais vous balancer un truc qui va vous faire plaisir; quand j’ai eu le président au téléphone […] je lui ai dit franchement avec mon franc-parler : « Président, franchement, vous attrapez le Covid-19, est-ce que vous faites le protocole du Pr Raoult ? » Il m’a dit : « Bien sûr, le jour même ! » […] Alors comment on peut interdire le 16 janvier 2020, comment Agnès Buzyn, qui a du sang sur les mains, se permet d’interdire l’hydroxychloroquine (sa prescription) de classer l’hydroxychloroquine au rang de médicament vénéneux, au tableau C de la pharmacie, comment peut-elle faire ça ? »

« Elle est très emmerdée quand on lui pose des questions à l’Assemblée […] et elle finit par répondre qu’elle a fait ça par le principe de précaution et on la comprend puisqu’il y avait juste deux milliards de personnes qui utilisent l’hydroxychloroquine depuis soixante-dix ans ! Ça suffit pas comme test ? »