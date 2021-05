Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce

Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi qu’ils mettaient fin à leur mariage après 27 ans de vie de couple, « Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation », selon un communiqué.

« Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. » C’est par cette phrase simple, annonçant leur divorce, que commence le communiqué commun de Bill et Melinda Gates, publié sur leurs comptes Twitter respectifs, lundi 3 mai.

Une fortune estimée à 124 milliards de dollars

Bill Gates est considéré comme un des hommes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, selon Forbes.

Bill Gates est, selon le dernier classement de Forbes, le quatrième homme le plus riche du monde, avec une fortune évaluée à 124 milliards de dollars (102 milliards d’euros). Elle le place derrière deux autres Américains, Jeff Bezos et Elon Musk et le Français Bernard Arnault, et devant le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg.

Lire aussi :

Bill Gates dit non à la levée des brevets et au partage des vaccins avec les pays les plus pauvres pour mettre fin à la pandémie