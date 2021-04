Bill Gates dit non à la levée des brevets et au partage des vaccins avec les pays les plus pauvres pour mettre fin à la pandémie

Bill Gates, l’un des hommes les plus riches du monde et l’un des philanthropes les plus puissants, a été la cible de critiques de la part de militants après avoir refusé la levée des brevets sur les vaccins avec les pays les plus pauvres pour mettre fin à la pandémie.

Interrogé directement lors d’une interview avec Sky News s’il pensait qu’il « serait utile » que les recettes des vaccins soient partagées, Bill Gates a rapidement répondu : « Non. »

Invité à expliquer pourquoi non, Gates – dont l’immense fortune en tant que fondateur de Microsoft repose en grande partie sur les lois sur la propriété intellectuelle qui ont transformé ses innovations en dizaines de milliards de dollars de richesse personnelle – a déclaré : « Eh bien, il n’y a qu’un nombre limité d’usines de vaccins dans le monde et les gens sont très sérieux quant à la sécurité des vaccins. Et donc, déplacer quelque chose qui n’avait jamais été fait – déplacer un vaccin, disons, d’une usine [Johnson & Johnson] vers une usine en Inde – c’est nouveau – c’est seulement grâce à nos subventions et à notre expertise que cela peut se produire. »

Il s’agit de l’usine Serum en Inde, le plus grand institut de ce type dans le pays, qui a passé des contrats avec AstraZeneca pour la fabrication de leur vaccin COVID-19, connu internationalement sous le nom de Covishield.

La propriété intellectuelle n’est pas le facteur qui freine le déploiement mondial des vaccins, poursuit M. Gates. Ce n’est pas comme s’il existait une usine de vaccins inactive, avec une approbation réglementaire, qui fabrique des vaccins magiquement sûrs. Vous savez, il faut faire des essais sur ces choses. Chaque processus de fabrication doit être examiné de manière très attentive. »

L’interview au complet :

 

Source :