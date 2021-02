Bill Gates finance un organisme éducatif qui affirme que les mathématiques sont racistes

La Fondation Bill & Melinda Gates finance un groupe d’éducation militant qui croit que les mathématiques sont racistes et que parvenir à une réponse objective est un exemple de « suprématie blanche ».

Un conglomérat de 25 organisations éducatives appelé A Pathway to Equitable Math Instruction affirme que demander aux étudiants de trouver la bonne réponse est une « pratique intrinsèquement raciste ».

Le site web de l’organisation indique que la Fondation Bill & Melinda Gates est son seul donateur.

« En fait, au cours des dix dernières années, la Fondation Bill & Melinda Gates a accordé plus de 140 millions de dollars à divers groupes associés à Pathway. Leurs « ressources antiracistes » sont à l’épicentre d’un nouveau cours de formation pour les enseignants offert par le ministère de l’éducation de l’Oregon dans tout l’État », rapporte National File.

« Trois des organisations les plus importantes qui reçoivent des subventions de Gates’ sont The Education Trust, Teach Plus, et WestEd, toutes des organisations à but non lucratif « .

Bill & Melinda Gates Foundation is bankrolling a group of activists who believe math is racist. They chide the “concept of mathematics being purely objective” as “unequivocally false” & argue focusing on the “right answer” is an example of white supremacy. https://t.co/ZdTx7WXhDm

— (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) February 18, 2021