Bill Gates met en garde contre une variante de coronavirus « encore plus transmissive et plus mortelle »

Bill Gates, l’une des voix les plus en vue depuis le début de la pandémie, assure que le Covid-19 pourrait encore affecter nos vies durablement.

«Le cauchemar est loin d’être terminé. Il y a un risque supérieur à 5% qu’un variant encore plus virulent, contagieux et mortel soit généré», a déclaré le fondateur de Microsoft au Financial Times, ajoutant que la fabrication de vaccins bloquant l’infection et d’une meilleure durabilité était urgente.

«Il serait fou de voir cette tragédie approcher sans mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le bien des citoyens de ce monde. Les montants investis dans les systèmes de santé sont bien trop faibles, le risque de pandémie n’est pas pris au sérieux. Ceci est tragique car tout cet argent sauve des vies. Une vie sauvée coûte moins de 1.000 dollars.»

To avoid another COVID-19 – or worse – the world needs a full-time, paid team whose entire job is to prevent pandemics. I call it GERM: https://t.co/jvpjjg1jUY

— Bill Gates (@BillGates) April 29, 2022