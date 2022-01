Blachier, Hanouna et Castaldi ne vaccineront pas leurs enfants, Gilles Verdez regrette de l’avoir fait pour sa fille

Dans cette l’émission TPMP (vidéo ci-dessous) du 5 janvier 2021, la question du jour est : « Allez-vous faire vacciner vos enfants ? » Benjamin Castaldi répond le premier à cette question et annonce avoir changé d’avis sur la vaccination. Il considère aujourd’hui que l’on n’a pas affaire à un vaccin mais bien à un traitement.

« Et comme ce n’est pas un vaccin, je ne vais pas faire vacciner mes enfants. » Concernant Cyrille Hanouna, ce dernier n’était déjà pas en phase avec la vaccination et ne compte pas le faire faire aux siens « Lino et Bianca qui ont 9 ans et 10 ans c’est non, moi c’est non, pour moi c’est non, pas les enfants !« . Martin Blachier a 3 enfants de 5 à 11 ans et ne les vaccinera pas. Il précise : « Même si vous vaccinez les enfants, cela n’aura aucun impact sur l’épidémie, ça ne va pas empêcher les adultes de se contaminer. […] il y a des enfants qui sont touchés par le virus mais, par exemple en décembre 2021, il y a eu zéro décès. »

Vient au tour du journaliste Gilles Verdez de répondre. Dépité, il raconte que sa fille de 13 an, vaccinée, a malheureusement été testée positive au covid. « Ma fille a 13 ans. Elle est vaccinée et aujourd’hui, j’ai une grosse pensée pour Mélanie. Elle a été déclarée positive au covid, donc elle ne va plus à l’école. » Le chroniqueur s’agace : « On ne comprend plus rien […] est-ce que je n’ai pas fait une énorme erreur, parce qu’on ne sais pas ce qu’il y a dans ce vaccin et est-ce qu’il n’y aura pas des effets secondaires qui pourraient être majeurs dans des dizaines d’années pour elle ? Je suis perdu, je me pose d’énormes questions. »

