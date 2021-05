le rappeur Booba était l’invité de Léa Salamé sur France Inter. Au cours de l’interview, l’artiste a évoqué le Rassemblement national qui, pour lui, est « un parti qui ne devrait jamais exister ».

« On ne devrait pas pouvoir voter pour quelqu’un qui fait partie du Rassemblement national. Pour moi, c’est comme des nazis. Je le vois comme ça », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : « Je ne trouve pas ça normal que l’on puisse voter pour des nazis. C’est mon avis ».

« Jean-Marie Le Pen a torturé des Algériens quand même. Quelqu’un qui a un parti et qui a torturé des Algériens, c’est quand même bizarre non ? », a continué Booba avant que Léa Salamé lui rappelle que l’homme politique n’est plus dans le parti politique et que le RN est dirigé par sa fille, Marine Le Pen.