Boris Johnson annonce sa démission

Lors de sa prise de parole tenue devant le 10 Downing street, le Premier ministre britannique a annoncé sa démission comme chef du parti conservateur mais indiqué qu’il resterait au pouvoir jusqu’à ce que soit désigné son successeur.

« Le parti conservateur souhaite un nouveau chef de parti et un nouveau Premier ministre, et je suis tombé d’accord avec l’état-major du parti. Nous devrions commencer à procéder à des élections dès la semaine prochaine et je nommerai un remplaçant d’ici là », a-t-il dit, avant de remercier les « millions de personnes » qui ont voté pour son parti en 2019.

Trois ans après son accession à Downing Street, Boris Johnson, 58 ans, s’est trouvé poussé vers la sortie par une avalanche de démissions au sein de son gouvernement après une succession de scandales.