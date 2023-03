Brigitte Macron perd son procès contre deux femmes qui l’accusaient d’être transgenre

La Première dame de France, Brigitte Macron, avait porté plainte en février 2022 contre deux femmes qui avaient diffusé sur YouTube une vidéo intitulée “Brigitte Macron est un homme”. La vidéo affirmait que Brigitte Macron était née homme et qu’elle avait changé de sexe à l’âge de 18 ans.

D’après Le Point, la plainte de Brigitte Macron visait à obtenir la suppression de la vidéo et le versement de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image. Mais le tribunal judiciaire de Paris a annulé la procédure le 7 mars 2023, estimant que les faits reprochés relevaient de la diffamation publique et non de l’atteinte à la vie privée. Les demandeurs avaient également dénoncé des atteintes au droit à l’image.

Il est difficile d’imaginer que la Première dame de France, accompagnée des meilleurs avocats, ait commis une erreur en qualifiant sa plainte de diffamation plutôt que d’atteinte à la vie privée. À moins qu’elle ne cherche à abandonner l’affaire au plus vite et à ne pas aller plus loin !