Bruno Le Maire assure qu’il ne portera plus de « cravates » mais des « cols roulés » afin de faire des « économies »

« Vous ne me verrez plus avec une cravate », a avancé ce mardi matin le ministre de l’Économie, pour éviter d’éventuelles coupures d’énergie. Bercy s’était fait pointer du doigt pour un recours à la climatisation très important en pleine canicule.

Face aux appels à la sobriété énergétique lancés par le gouvernement, Bruno Le Maire veut faire preuve d’exemplarité en pleine hausse des prix de l’énergie.

« Vous ne me verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé. Et je pense que ce se sera très bien, ça nous permettra de faire des économies d’énergie, de faire preuve de sobriété », a lancé le ministre de l’Economie ce mardi sur France inter.