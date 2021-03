Burger King : « La place des femmes est à la cuisine »

« La place des femmes est en cuisine »: Burger King voulait visiblement frapper fort en ce 8 mars.

Si Burger King a utilisé ce slogan, c’est justement pour rappeler que seulement 20% de son personnel en cuisine sont des femmes. « Nous avons pour mission de changer le rapport hommes-femmes dans l’industrie de la restauration en donnant aux employées la possibilité de poursuivre une carrière culinaire.

Posté sur le compte Twitter de Burger King au Royaume-Uni : « Women belong in the kitchen », soit « La place des femmes est en cuisine », pouvait-on y lire. S’en est suivi un second message expliquant : « Si elles le veulent bien sûr. Pourtant, seulement 20 % des chefs sont des femmes. Nous avons pour mission de changer le rapport hommes-femmes das l’industrie de la restauration en donnant aux employées l’opportunité de faire une carrière culinaire. »

The plan was simple, get people to talk about Burger King by “accidentally” posting a misogynist tweet on international woman’s day pic.twitter.com/y8T5AFNRnm

