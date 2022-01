Canada : le milliardaire Elon Musk soutient les camionneurs opposés à l’obligation vaccinale, Trudeau se planque à l’arrivée des routiers

Le milliardaire Elon Musk, l’un des trois hommes les plus riches au monde, vient d’apporter son soutien au mouvement des routiers contre le pass vaccinal, baptisé Freedom Convoy 2022 (le convoi pour la liberté 2022).

Dans un tweet du 27 janvier 2022, Elon Musk écrit : « Les camionneurs canadiens dominent » « Les radios CB (citizen-band) sont libres de tout contrôle gouvernemental/média ».

Le PDG de Tesla va beaucoup plus loin dans ses propos concernant la mortalité mondiale et la tyrannie qui règne sous le covidisme : « Il semble étrange que l’ONU n’ait toujours pas publié les taux de mortalité mondiaux de 2020. » « Si vous effrayez suffisamment les gens, ils exigeront la suppression de la liberté. C’est la voie de la tyrannie. » Loin d’être un soutien invétéré de la vaccination, Elon Musk avait répondu au rédacteur en chef du magazine Time, Edward Felsenthal, concernant la vaccination : « Je suis contre le fait de forcer les gens à se faire vacciner. » « Rendez aux gens leur putain de liberté ».

If you scare people enough, they will demand removal of freedom. This is the path to tyranny.

— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022