Canada: un « objet non identifié » a été abattu au-dessus du pays

Le Premier ministre du Canada a annoncé qu’un « objet non identifié » avait été abattu au-dessus du pays ce samedi.

Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, a annoncé ce vendredi qu’il avait ordonné qu’un « objet non identifié » soit abattu dans le ciel canadien, un jour après que les Etats-Unis ont abattu un objet volant au-dessus de l’Alaska.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023