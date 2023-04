Canada : Une mère économise des centaines de dollars en nourrissant son bébé avec des insectes

Une mère a révélé qu’elle donne des grillons à son bébé de 18 mois car ils sont « une excellente source de protéines » – et a insisté sur le fait que le petit « adore » manger des insectes et que cela lui permet d’économiser des centaines de dollars par mois .

Tiffany Leigh, une écrivaine culinaire de Toronto, au Canada, a déclaré qu’elle avait essayé les insectes lors d’une visite en Asie – goûtant tout, des pattes de tarantule frites au scorpion sur un bâton – et qu’elle avait « adoré » la façon dont les bestioles étaient « incorporées aux plats locaux » pour « améliorer leur texture ».

Lorsque sa fille a été assez grande pour commencer à manger, Tiffany a décidé d’ajouter des insectes à son alimentation – qu’elle a décrit comme un moyen beaucoup moins cher de fournir des protéines à la petite.

En parlant récemment à Insider, la mère de l’enfant a expliqué que depuis qu’elle a commencé à mélanger des grillons aux repas de son bébé de 18 mois, elle n’a plus besoin de dépenser autant d’argent pour des « protéines plus traditionnellement coûteuses comme le boeuf, le poulet et le porc » – et elle a déclaré que ce changement avait permis de réduire sa facture d’épicerie de 250 à 300 dollars par semaine à 150 à 200 dollars par semaine.