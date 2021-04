Cas de thrombose: les USA préconisent une pause dans l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson

Après la détection de six cas de thrombose survenus chez des personnes vaccinées avec le Johnson & Johnson aux États-Unis, les autorités sanitaires américaines ont recommandé de suspendre son utilisation «par précaution».

Les autorités sanitaires américaines recommandent une «pause» dans l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 après que six cas de thrombose ont été recensés chez des femmes qui avaient été vaccinées quelques jours auparavant.

As of 4/12, 6.8m+ doses of the J&J vaccine have been administered in the U.S. CDC & FDA are reviewing data involving 6 reported U.S. cases of a rare & severe type of blood clot in individuals after receiving the vaccine. Right now, these adverse events appear to be extremely rare

