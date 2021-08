Invité dans l’émission Apolline Matin, diffusée sur RMC Story ce vendredi 27 août, Martin Blachier a fustigé l’instauration du pass sanitaire, qu’il juge “totalement stupide”.

“Il faut transformer ce pass sanitaire en pass vaccinal. Ce pass sanitaire est une hérésie parce qu’on sait maintenant que le vaccin protège contre l’hospitalisation, mais ne protège pas contre la transmission”, a-t-il déclaré face à Apolline de Malherbe.

“Finalement ce sont les vaccinés qui contaminent les non vaccinés”

“Finalement ce sont les vaccinés qui contaminent les non vaccinés”😱 Bravo #Apolline tu progresses et c le #Blachier qui vient de le reconnaitre en plus 👏 #Veran #PassDeLaHonte #Manif28aout pic.twitter.com/ShoHgSS61q

