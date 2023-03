Cette vidéo est extraite de l’émission « 22H Max » (BFMTV) du jeudi 16 mars 2023.

Olivier Mateu, secrétaire général de l’Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône et candidat à la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT, explique en direct sur BFMTV qu’Emmanuel Macron continue à servir les intérêts de la banque Rothschild, de BlackRock et du monde de la finance, et que la réforme des retraites est exigée par Bruxelles en échange des fonds du plan de relance européen.