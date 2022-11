Censure : Le gouvernement français interdit la plate-forme de vidéos Rumble

Depuis le 2 mars 2022, l’Union européenne a interdit RT France et Sputnik sur l’internet dominé par Google. Or, fin août, les deux chaînes d’information avaient trouvé refuge sur la plateforme Odysée. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications — et de la censure —, a demandé à Odysée de les bannir. C’est chose faite.

Emmanuel Macron avait jugé que les très contrôlés YouTube, BFMTV, Facebook & Cie étaient largement suffisants pour informer les Français. Or, tandis que notre information est de plus en plus limitée à des communiqués officiels, des publicités pour Pfizer et des jeux débiles, entre-temps Elon Musk a rouvert des comptes supprimés sur Twitter et viré les dirigeants qui avaient supprimé le compte de Trump après sa défaite aux élections. Un air de liberté anti-démocrate — du nom d’un parti américain fort peu démocrate — qui ne plaît guère à la macronie déjà fragilisée par les révélations de Pfizer sur ses vaccins.

Panique des démocrates à la veille des élections de mi-mandat, obéissance stricte aux ordres de BlackRock (Larry Fink a été un des premiers chefs d’entreprise reçu à l’Élysée en 2017) ont fait prendre une décision ouvertement dictatoriale.

Dans le silence assourdissant de ses médias, la macronie vient, le 1er novembre, de supprimer non pas des sites d’information, mais une plateforme tout entière. Il s’agit de Rumble qui a signé un accord avec Truth Social créé par Trump après son éviction de Twitter et qui intente un procès antitrust à Google. Les élections vont se dérouler aux États-Unis. Or la France n’est pas à la veille d’élections. La guerre est entre la Russie et les États-Unis via l’Ukraine. Or la France n’est pas en guerre. Ah ! si, nous sommes en guerre ! Alors pourquoi pas à une censure anti-trump à présent. Conséquence : si vous voulez voir les vidéos du Média en 4-4-2 ou d’autres que vous aimez bien sur Rumble, vous n’aurez que cet avis :

AVIS AUX UTILISATEURS EN FRANCE

En raison des demandes du gouvernement français de retirer les créateurs de notre plateforme, Rumble est actuellement indisponible en France. Nous contestons ces demandes du gouvernement et espérons rétablir l’accès prochainement.

Après avoir confiné toute la population, masqué les enfants, « soigné » les personnes âgées au Rivotril, retiré leur emploi à des non-vaccinés, supprimé des milliers de lits d’hôpitaux, le gouvernement supprime la liberté d’expression. Nous leur faisons confiance, ils vont trouver d’autres choses à supprimer. Se poser des questions est qualifié de complotisme. Alors, soyons fous et demandons-nous : pour quel objectif toutes ces immondes décisions ?